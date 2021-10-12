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السيسي لأوروبا: مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز

02:29 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
السيسي لأوروبا: مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الدول الأوروبية، قائلًا: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل.. نحن دولة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر "قمة تجمع فيشجراد مع مصر"، اليوم الثلاثاء: "مش محتاجين حَد يقول لنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.. المجر فيها 10 ملايين مواطن.. هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون، و65% منهم شباب لديه أمل وعاوز يعيش".

عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان السيسي

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