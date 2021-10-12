حدثا في نفس اليوم.. هل ترتبط الهزة الأرضية اليوم بزلزال 1992؟ الفلك يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ربط الزلزال الذي وقع اليوم الثلاثاء بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت بزلزال عام 1992 غير صحيح.

وأضاف القاضي لمصراوي، قائلا: "مفيش علاقة بين الزلزالين على الإطلاق"، موضحاً أنه ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل، سجلت صباح اليوم، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مدينة مرسى مطروح.

وجاءت الهزة في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 11.40 شمال، وخط الطول : 44.22 شرقا والعمق : 2.20 كم.

جدير بالذكر، أنه في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر لعام 1992 شهدت القاهرة، زلزالا عنيفا، ضرب عدة مناطق متفرقة، عند الساعة الثالثة و 9 دقائق عصراً تقريبا، وكان مركز الزلزال السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من القاهرة.