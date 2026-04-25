"حكاية بطل".. القوات المسلحة تروي بطولات الرقيب عمرو أسامة عليوة

كتب : أحمد العش

08:18 م 25/04/2026

سلسلة ''حكاية بطل''

نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم السبت، أول إنتاج من سلسلة الأفلام الوثائقية "حكاية بطل"، التي تسلط الضوء على السيرة البطولية للرقيب عمرو أسامة عليوة، المعروف بلقب "الرشاش".

تفاصيل سلسلة حكاية بطل

وتستهدف السلسلة توثيق وقائع العمليات العسكرية، إلى جانب إبراز الجانب الإنساني للشهداء، من خلال استعراض علاقاتهم بزملائهم، وسماتهم الشخصية، ومواقفهم اليومية التي تعكس إنسانيتهم خارج ميادين القتال.
وتركز حكاية بطل على تقديم صورة واقعية عن الشهداء أثناء لحظات تنفيذ المهام وصولًا إلى لحظة الاستشهاد، مع إبراز قدرتهم على مواجهة المواقف الصعبة بروح قتالية عالية، وإيمان راسخ بالواجب الوطني.
واعتمدت السلسلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يسهم في إعادة تجسيد الوقائع بشكل أكثر واقعية وتأثيرًا لدى الجمهور.



