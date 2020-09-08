غلق المسجد في الحال.. تعليمات جديدة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وزارة الأوقاف، الثلاثاء، تعليمات جديدة لجميع العاملين بالوزراة، خاصة بصلاة الجمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن التعليمات الجديدة هي:

ـ عدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق.

ـ تطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد.

ـ موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن طاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!.