جامعة الأزهر: 35 ألف حالة تسجيل وتعديل رغبات للقبول بالكليات

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، إن هناك هدوءا تامّا يسود مكتب تنسيق القبول منذ بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول إلكترونيًًا، والتي بدأت الاثنين الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب شئون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل وتعديل الرغبات خلال يومي: الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي بلغت نحو 35 ألف حالة تسجيل رغبات وتعديل.

وأوضح فرج أن قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة.

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة إلى الطلاب والطالبات الذين قاموا بعمل تظلمات في بعض مواد الثانوية الأزهرية، مفادها: أن أي طالب يحصل على أية درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب الالتحاق بها.