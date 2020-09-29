مطار القاهرة: سفر ووصول 196 رحلة لنقل 26 ألف راكب اليوم
كتب- محمد عبيد:
يصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 99 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكبا، كما يغادر المطار 97 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 15 راكبًا.
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 ساعة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 26 ألف راكب من جنسيات مختلفة على 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
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