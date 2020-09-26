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مصادر بـ"الوطنية للصحافة": تغييرات صحفية بالمؤسسات القومية بعد قليل

03:35 م السبت 26 سبتمبر 2020
مصادر بـ"الوطنية للصحافة": تغييرات صحفية بالمؤسسات القومية بعد قليل

عبد الصادق الشوربجي

أكدت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة ستعلن بعد قليل، التغييرات الصحفية التي تشمل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية.

وقالت المصادر المسؤولة لمصراوي، إن الهيئة تعقد حاليا اجتماعا مغلقا يعقبه إصدار بيان بالتغييرات الصحفية خلال دقائق (بعد قليل) يتضمن كافة التغييرات الصحفية.

وكان عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلن في وقت سابق أن التغييرات الصحفية سيتم إعلانها قريبا ولن تنتظر لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات القومية

الخبر التالى:

بالأسماء.. "الوطنية للصحافة" تعلن التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية

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