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​الرعاية الصحية: استحداث تقنية جديدة لتشخيص مرضى الأورام بالتأمين الصحي الشامل

10:59 ص السبت 26 سبتمبر 2020
​الرعاية الصحية: استحداث تقنية جديدة لتشخيص مرضى الأورام بالتأمين الصحي الشامل

​الرعاية الصحية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استحداث تقنية التصوير الطبي المقطعي البيزوتروني المحوسب (PET CT) داخل وحدة الطب النووي بمستشفى النصر التخصصي، التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استحداث حزم الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت التابعة لها بمحافظة بورسعيد، بما يلبي احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفق بيان اليوم السبت.

ولفتت الهيئة، إلى أنه من خلال هذه التقنية الحديثة في مجال تشخيص الأورام ورصد معدلات انتشارها، تم إجراء ٦حالات حتى الآن من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأضافت أن الجهاز الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد يخدم كافة مواطني بورسعيد، ويشمل أهالي إقليم القنال، لأنه يعتبر الأول من نوعه بإقليم القناة ويقدم خدمة التصوير المقطعي البيزوتروني المحوسب (PET CT).

يشار إلى أن جهاز "PET CT" الذي تم تشغيله بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، يتم استخدامه بعد حقن المريض بمادة مشعة تسمى "فلوريد الجلوكوز" حيث يتم حقن المريض عن طريق الوريد بالمادة المشعة التي عادة ما تتمركز في البؤر السرطانية بالجسم وتأخذ الشكل المضئ المتميز، والذي يظهر أثناء التصوير الطبي، مما يسهم في تشخيص ورصد انتشار الأورام، ومن ثم تحديد العلاج المناسب للحالة المرضية.

فيما أكدت الهيئة استمرارها وسعيها الدؤوب نحو توفير كافة الخدمات العلاجية اللي تلبي احتياجات مواطني بورسعيد، مشيرة إلى إضافة ٢٥٠ تدخلا سواء علاجي أو جراحي خلال الثلاثة أشهر الماضية الأخيرة ليصل عدد الخدمات التي تقدمها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى ١٦٢٣ خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.

?الرعاية الصحية تشخيص مرضى الأورام التأمين الصحي الشامل

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