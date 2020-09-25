"الوفد" يطالب الشباب بعدم الانصياع وراء كتائب الإخوان: هدفهم إسقاط الدولة

(مصراوي):

قال رضا سلامة، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، إن هناك محاولات مستميتة من قبل التنظيم الدولي وجماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية، وإثارة الفوضى والعنف في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن فشل دعوات التظاهر كانت ضربة جديدة قاصمة لهم، أيقنوا فيها أن وعي المصريين أصبح قادر على إدراك عدوه ومواجهته، وتوجيه أشد الضربات له.

وطالب سلامة، في بيان له، اليوم الجمعة، الشباب بعدم الانصياع وراء دعوات الهدم التي تستهدف إسقاط الدولة والتقليل من حجم الإنجازات التي تنجزها القيادة السياسية، وعدم تصديق الكتائب الإلكترونية المنتشرة للجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تعمل ليلًا ونهارًا على فبركة فيديوهات واجتزاء أحداث في الخارج لتحفيز المصريين على النزول وإثارة الفوضى والعنف وأعمال التخريب في الشارع.

وأكد أن الجماعات الإرهابية أصبحت تخدم على منصاتها الإعلامية بمبالغ ضخمة، من أجل الوصول إلى أهدافها الدنيئة وهو خلق حالة من الكراهية ضد القيادة السياسية تجعل المصريين يثورون عليها.

وأوضح أن كل هذه المخططات التي تسعى الجماعة لتنفيذها لن يكون لها أي تأثير أو صدى في نفوس المواطنين، وسيظل الجميع يدعم القيادة السياسية ويصطف خلفها لاستكمال مسيرة بناء دولة مصر الحديثة.