بحضور 30 سفيرا.. وزراء الطيران والسياحة والبيئة والإعلام يتفقدون مطار شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

أجرى كل من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، جولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية، وباسم عبدالكريمن مساعد وزير الطيران للشرون الدولية والإعلام ، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالسلام، مدير المطار.

جاءت الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

وتفقد الوزراء والسفراء صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، والاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائري مصر.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران، أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لقطاعي السياحة والطيران كونهم أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تقدم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح تبلغ 50% على رسوم الهبوط والإيواء و20% على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.

كما تشارك في جميع المبادرات التي تساهم في تشجيع الحركة السياحية الوافدة وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.