أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس الأكاديمية البولندية لتعزيز التعاون العلمي

07:23 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بـDr. hab. Teodozja lzabela Rzeuska نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال العلمي والأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار لما تتميز به الاكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية​

وزير السياحة والآثار رئيس الأكاديمية البولندية بدر عبدالعاطي

الخبر التالى:

مصر للطيران: نقل 348 ألف راكب عبر 1725 رحلة منذ عودة الحركة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا