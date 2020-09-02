وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس الأكاديمية البولندية لتعزيز التعاون العلمي

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بـDr. hab. Teodozja lzabela Rzeuska نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال العلمي والأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار لما تتميز به الاكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية​