اليوم.. رئيس"الأعلى للإعلام" يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية

كتب : أحمد العش

05:00 ص 25/02/2026

المهندس خالد عبدالعزيز

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اتحاد النقابات الفنية ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية.

وأشار "المجلس" في بيانه إلى أن الاجتماع سيشارك فيه كل من المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وغادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية.

ما سبب اجتماع رئيس "الأعلى للإعلام" مع رؤساء النقابات الفنية اليوم؟

ويأتي الاجتماع لمناقشة دراما رمضان واستعراض أبرز الملاحظات التي رصدت خلال عرض المسلسلات في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، إلى جانب الجدل المثار حول ظهور بعض الفنانين في برامج المنوعات الرمضانية.

وأكد "الأعلى للإعلام" على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية، وتجنب استخدام الألفاظ الخارجة أو العبارات التي تخدش الحياء العام، بما يحفظ المشاهدة الأسرية ويوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية الاجتماعية.

