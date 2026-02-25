حاولت الافلات.. القوات الأمريكية تُسيطر على ثالث ناقلة نفط في الكاريبي



وكالات

أعلن البنتاجون فجر اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية سيطرت على ثالث ناقلة نفط في المحيط الهندي، بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة لعقوبات في منطقة البحر الكاريبي.

قال البنتاجون في منشور على منصة "إكس" أُرفق بمقطع فيديو يظهر جنودا أمريكيين وهم ينفذون انزالا بواسطة مروحيات على متن الناقلة بيرثا من الكاريبي إلى المحيط الهندي، تعقبناها وأوقفناها.

وأضاف عن العملية الليلية: "كانت السفينة تعمل في تحد للحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة الكاريبي وحاولت الافلات".

وأكد أن وزارة الحرب الأمريكية: "سوف تحرم الجهات الفاعلة غير الشرعية ووكلائها من حرية المناورة في المجال البحري".

وهذه ثالث ناقلة تعترضها القوات الأمريكية في المحيط الهندي منذ بداية الشهر الحالي، والعاشرة بشكل عام منذ أن أمر ترامب في ديسمبر بفرض حصار على السفن الخاضعة لعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

لكن الناقلات التي تم احتجازها في الأشهر الأخيرة لا تشكل شيئا نسبة إلى أسطول الظل الناشط في جميع أنحاء العالم للالتفاف على العقوبات والذي يقدر ضابط كبير في خفر السواحل الأمريكي أنه يضم نحو 800 سفينة.

وقبل 10 أيام، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، أن قواتها البحرية اعترضت سفينة قالت إنها انتهكت الحظر الأمريكي المفروض على فنزويلا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها البحرية نفذت خلال ساعات الليل عملية اعتراض وتفتيش للسفينة فيرونيكا 3 في منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، من دون تسجيل أي احتكاك أو حوادث.

وأوضح البيان، أن السفينة حاولت التحايل على إجراءات الحصار التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، عبر محاولة الإفلات من الرقابة والابتعاد عن مسار المتابعة، وفقا للغد.