إعلان

وزير شئون المجالس النيابية يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية التعاون المشترك

كتب : نشأت حمدي

09:07 م 24/02/2026 تعديل في 09:07 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير شئون المجالس النيابية يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية التعاون المشترك (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير شئون المجالس النيابية يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية التعاون المشترك (2)
  • عرض 4 صورة
    وزير شئون المجالس النيابية يبحث مع رئيس المحكمة الدستورية التعاون المشترك (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة للوزير بمناسبة توليه مهام الوزارة.

التكامل بين مؤسسات الدولة

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا برئيس المحكمة الدستورية العليا، معرباً عن تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الوثيقة والتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وأكد الوزير على المكانة الرفيعة التي تحظى بها المحكمة الدستورية العليا، بوصفها حصنًا للشرعية الدستورية، والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء سيادة القانون في جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي إسكندر عن خالص تمنياته للمستشار هاني حنا بالتوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وقيادة الوزارة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

إعلاء سيادة القانون

وشهد ختام اللقاء تأكيداً مشتركاً على حرص الوزارة والمحكمة الدستورية العليا على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، وتبادل الرؤى في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الوطنية لإعلاء سيادة القانون، واعتباره الركيزة الأساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية العليا وزير الشئون النيابية المستشار هاني حنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عزة فهمي: "بناتي أغلى مجوهراتي".. والعمل بـ"جنيه" كان أول دروس النجاح
أخبار وتقارير

عزة فهمي: "بناتي أغلى مجوهراتي".. والعمل بـ"جنيه" كان أول دروس النجاح
كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
المسجد الحرام يسجل 904 آلاف معتمر بيوم واحد رابع أيام رمضان
أخبار وتقارير

المسجد الحرام يسجل 904 آلاف معتمر بيوم واحد رابع أيام رمضان
قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
حوادث وقضايا

قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور
أخبار وتقارير

خطفت أنظار الأهالي.. "نجمة رمضان" تضيء شارع سبك الضحاك بالمنوفية -صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان