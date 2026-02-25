مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

الجهاز الفني يسابق الزمن.. إصابة تربك حسابات الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

09:00 ص 25/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الونش لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الونش ومعتمد جمال من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد ربيع مع الونش والجزيري
  • عرض 10 صورة
    الونش من مران الزمالك
  • عرض 10 صورة
    عواد ومحمود حمدي الونش
  • عرض 10 صورة
    عواد والونش
  • عرض 10 صورة
    أحمد ربيع مع الونش والجزيري
  • عرض 10 صورة
    الونش (1)
  • عرض 10 صورة
    الونش (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تأكد غياب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إصابته في العضلة الضامة.

تفاصيل الإصابة

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الونش سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية لضمان تعافيه الكامل قبل المباريات المقبلة.

استعدادات الزمالك للمباراة

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة العشرين للدوري الممتاز.

وفي ظل غياب الونش، يسابق الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الزمن لتجهيز البديل المناسب، حيث يتواجد حاليًا الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل، مع احتمالية الدفع بلاعب آخر من قطاع الناشئين لتعويض الغياب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الونس الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك الزمالك وبيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
تحذير لمرضى الكلى بشأن تناول السبانخ والفراولة خلال رمضان
أخبار وتقارير

تحذير لمرضى الكلى بشأن تناول السبانخ والفراولة خلال رمضان
5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح
رمضان ستايل

5 نصائح لتجنب الكسل بعد الإفطار في رمضان.. متفوتش التراويح
الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟
جنة الصائم

الإفتاء تحسم وقت الإفطار الصحيح: على أذان المغرب أم مدفع الإفطار؟

تصل لنصف مليون جنيه.. عقوبة تأسيس وإدارة شركة سياحة دون ترخيص
أخبار مصر

تصل لنصف مليون جنيه.. عقوبة تأسيس وإدارة شركة سياحة دون ترخيص

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية