تأكد غياب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد إصابته في العضلة الضامة.

تفاصيل الإصابة

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الونش سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية لضمان تعافيه الكامل قبل المباريات المقبلة.

استعدادات الزمالك للمباراة

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة العشرين للدوري الممتاز.

وفي ظل غياب الونش، يسابق الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الزمن لتجهيز البديل المناسب، حيث يتواجد حاليًا الثنائي حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل، مع احتمالية الدفع بلاعب آخر من قطاع الناشئين لتعويض الغياب.