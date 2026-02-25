أعلنت قناة مودرن، عن موعد انطلاقها في ثوب جديد 4 أبريل المقبل.

وبحسب بيان القناة، فإنه من المقرر بثها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عبر 3 استديوهات رئيسية هي استديو: "601"، استديو "602"، واستديو عمر الشريف، في إطار تجهيزات مكثفة لإنطلاق البث قريبًا.

‎ووفقا للبيان، فإن بث قناة modern mti على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد 11823V، ضمن خطة إطلاق القناة في السوق الإعلامي المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى قائمة أبرز المنضمين للبرامج، إذ شهدت القناة انضمام عدد من الإعلاميين البارزين، ويقدّم هاني حتحوت برنامجًا رياضيًا، بينما يتولى محمد الدسوقي رشدي وفاتن عبد المعبود تقديم برنامج التوك شو الرئيسي بالقناة.

‎كما يقدّم عبد الناصر زيدان برنامجًا صباحيًا خارج الإطار الرياضي المعتاد له.

يُذكر أن القناة مملوكة لرجل الأعمال وليد دعبس، ويشير اختصار MTI إلى Modern Technology & Innovation، أي "مودرن للتكنولوجيا والابتكار".