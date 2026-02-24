مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق

كتب : محمد عبد السلام

10:53 م 24/02/2026

أحمد شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، وفاة النجم الكبير مصطفى رياض، كابتن منتخب مصر والترسانة السابق.

ونعى شوبير الراحل عبر حسابه على تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كابتن مصطفى رياض نجم مصر والترسانة التاريخي في ذمة الله."

ولد مصطفى رياض عام 1941، والتحق بصفوف الترسانة في أوائل الخمسينيات.

ويعد الراحل مصطفى رياض أحد أعظم نجوم الترسانة عبر تاريخ الفريق، بعدما توج بلقب الدوري الممتاز مرتين في موسمي 1961–1962 و1963–1964.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي منتخب مصر مصطفى رياض الترسانة

