شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، وفاة النجم الكبير مصطفى رياض، كابتن منتخب مصر والترسانة السابق.

ونعى شوبير الراحل عبر حسابه على تويتر قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كابتن مصطفى رياض نجم مصر والترسانة التاريخي في ذمة الله."

ولد مصطفى رياض عام 1941، والتحق بصفوف الترسانة في أوائل الخمسينيات.

ويعد الراحل مصطفى رياض أحد أعظم نجوم الترسانة عبر تاريخ الفريق، بعدما توج بلقب الدوري الممتاز مرتين في موسمي 1961–1962 و1963–1964.