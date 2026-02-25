ترامب: صواريخ إيران الباليستية قادرة على الوصول إلى أوروبا وأمريكا



وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني في يونيو الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".

أكد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس، التزام سياسة أمريكية تاريخية بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من صواريخها الباليستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا.

وقال إن الإيرانيين طوروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، ووصف النظام الإيراني بـ"راعي الإرهاب الأول" الذي قتل ملايين عبر وكلائه منذ 47 عاما.

وشدد على دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين الذين قتل "32 ألفا منهم"، إذ قال: خلال المظاهرات الأخيرة في إيران منعنا الكثير من عمليات الإعدام. محذرا طهران من إعادة بناء برنامجها النووي.

وقال إن إيران تريد صفقة لكنها ترفض الإعلان عن التخلي عن السلاح النووي، مؤكدا تفضيله للحل الدبلوماسي مع جاهزية عسكرية كاملة.

كان ترامب، قال قبيل خطاب الاتحاد إن إيران ترغب في إبرام اتفاق لتجنب ضربة عسكرية أمريكية أكثر مني، لكنها لم تعلن صراحة استعدادها للتنازل عن تطوير أسلحة نووية، وفقا لروسيا اليوم.