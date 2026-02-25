قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن بعض البلوجرز الذين تم ضبطهم يقدمون محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مشاهد عارية وألفاظ غير مقبولة، رغم التعاطف الذي يُظهره البعض معهم، فإن المجتمع يحتاج إلى محتوى هادف ومفيد.

رأي مجدي الجلاد في محتوى السوشيال ميديا

وأضاف "الجلاد" خلال حواره مع الاعلامية أسما ابراهيم، في برنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، قائلًا: "أنا لا أرغب في حبس أحد، لكن يجب توجيه المحتوى بطريقة صحيحة وتعليم الجمهور احترام قواعد الأدب عند النشر".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى وجود العديد من الشباب المبدعين على السوشيال ميديا، الذين يقدمون محتوى اجتماعيًا وثقافيًا غنيًا، مثل: منار محمود وبسمة السباعي، اللتين تنتجان محتوى تعليميًا واجتماعيًا يعكس قيمًا إيجابية ويستحق المتابعة، مؤكدًا أن مثل هذا المحتوى يندر ظهوره ومتابعته مقارنة بالمحتوى الموجه نحو الفضائح والشهرة السريعة، قائلًا:" المحتوى المحترم والجد موجود بس ما بيتشافش زي بتوع الفضائح.. مضيفًا: احنا بقينا مشوهين شوية".

وحذر "الجلاد" من خطورة الانغماس في الفضائح والمعلومات الملفقة على الإنترنت، موضحًا أن بعض الحسابات تنقل 3% فقط من الحقيقة وتنسج 97% خيالًا لإيهام الجمهور، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية هما سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون مفيدًا عند الاستخدام الصحيح، لكنه قد يضر إذا تم توظيفه في نشر محتوى ضار أو مشوه.

واختتم رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، حديثه بالتأكيد على وعي المواطن المصري وقدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال، مشددًا على ضرورة حماية المجتمع من الانغماس السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع المحتوى البناء الذي يخدم الثقافة والمجتمع.

