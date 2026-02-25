إعلان

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع

كتب : صابر المحلاوي

10:11 ص 25/02/2026 تعديل في 10:12 ص

اعتداء شخص على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بالتجمع الخامس.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من فرد أمن بأحد الكمبوندات، أفاد فيه بتعرضه للسب والضرب من مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرته مهام عمله، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، ما تسبب في إصابته.

وباشرت النيابة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أوضح أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، مشيرًا إلى أن المتهم تعدى عليه محدثًا إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي.

أولى جلسات محاكمة متهم بضرب فرد أمن

كما استمعت النيابة إلى عدد من أفراد الأمن وشهود العيان الذين أيدوا رواية المجني عليه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، فوجهت إليه النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع طلب التقرير الطبي النهائي، وكلفت أحد الضباط بإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة وحصر التلفيات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالته للمحاكمة.

فرد أمن كمبوند بالتجمع محكمة الجنح المختصة التجمع الخامس

