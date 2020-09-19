25 صورة ترصد جولة رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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عرض 30 صورة
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كتب– أسامة علي:
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت جوله تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي "حدائق العاصمة" و"بدر"، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق.
وينشر "مصراوي" أبرز 25 صورة من جولة رئيس الوزراء.
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