اليوم.. أول أيام شهر صفر
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر صفر لعام 1442 هجرية، وأن اليوم الخميس هو المتمم لشهر المحرم.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، الخميس، أن رؤية هلال شهر صفر تحققت اليوم بعد غروب شمس الـ 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجرية.
وتقدمت دار الإفتاء المصرية، بهذه المناسبة إلى الأمتين العربية والإسلامية داعية الله عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
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