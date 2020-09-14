وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي

كتب- مصراوي:

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي لوضع الأطر العامة لعملها والخاصة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وفقا للأربعة مراحل التى تم اعتمادها وهى الجمع، التوثيق، الصون وتعظيم الاستفادة منه.

وخلال الاجتماع قالت "عبدالدايم"، إنه ولأول مرة يتم تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي وذلك تفعيلاً لاتفاقية منظمة اليونسكو التى وقعت عليها مصر عام 2003.

وأشارت إلى ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث غير المادي التي تثبت ريادتها وتشكل جزء من هويتها المتفردة، مؤكدة أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة توحد الجهود وتنسق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع العاملة في المجال لحماية وصون التراث غير المادى وتحقيق الاستثمار الأمثل له.

وأوضحت، أن مصر نجحت في السنوات الاخيرة في تسجيل عناصر تاريخية تنتمى إلى التراث غير المادي المصري في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هي لعبة التحطيب ودمية الأراجوز كما شاركت في تسجيل ملف النخلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

وكانت وزيرة الثقافة، شكلت لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي غير المادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي.

وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية بما يتوافق مع أحكام الإتفاقية، وكذلك التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة بغرض تبادل الخبرات وفقا للقواعد الواردة في بروتوكلات التعاون الموقعة معها، وإعداد التقرير السنوي للجهود الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بجمهورية مصر العربية، إلى جانب رفع التقارير التي تعدها وحدة صون التراث الثقافي غير المادي إلى الجهات ذات الإختصاص بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في شكلها النهائي، ومتابعة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة وتذليل العقبات لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الإختصاص.

وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي واعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

يشار إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها تضم فى عضويتها كل من رئيس أكاديمية الفنون، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة وخمسة من خبراء التراث غير المادي وممثلون من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حفظ وصون التراث.​