"لازم نقفل الصفحة دي وبدأنا بالحيتان".. 15 تصريحًا من رئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

كتب– أسامة علي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع الإعلاميين والصحفيين؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية، عدة إجراءات مهمة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وجاء المؤتمر في حضور كل من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وينشر "مصراوي" أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

1- "خصم 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد بدون تقسيط كاش".

2- "تكلفة استصلاح الفدان تصل لـ200 ألف جنيه".

3- "مصر فقدت 400 ألف فدان من أجود الأراضي على مستوى العالم منهم 90 ألف فدان منذ 2011 فقط".

4- "مدينة الخصوص أصبحت غابة من الكتل الخرسانية العشوائية".

5- "لو مفيش قرار لمنع البناء العشوائي لأراضي الزراعية محدش يعرف مصيرها بعد بضعة سنوات".

6- "بنحاسب المسؤولين عن مخالفات البناء وفيه مئات الموظفين في الأحياء والوحدات المحلية تم تحويلهم للنيابة للتحقيق معاهم".

7- "الحكومة بدأت بالحيتان في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع".

8- "5 مقاولين دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء".

9- "قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيهًا فقط".

10- "سنواجه مشكلة حقيقية في توفير أكلنا، حال استمرار مخالفات البناء".

11- "2 مليون مخالفة بنائية منذ 2011.. ومليون مواطن فقط تقدموا للتصالح".

12- "القانون هيخلص 30 سبتمبر، طيب هنفضل نمد تاني ونعيد نفس الكلام، لأ.. لازم نقفل هذه الصفحة".

13- "لن نسمح بأن أي قيراط جديد من الأراضي الزراعية يتبني عليه تاني وإلا الموضوع لن ينتهي".

14- "خفضنا رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة".

15- "سهلنا طلبات التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وكلفنا الجهات المعنية بقبول أي مستندات من المتقدمين وإعطائهم نموذج 3؛ حتى يتم استكمال الطلب بعد انتهاء فترة التصالح".

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