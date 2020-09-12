حدث ليلاً| انخفاض جديد في إصابات كورونا.. والمنوفية تودع شهيد الواجب بمسقط رأسه

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"تراجع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 876 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 82473 حالات حتى اليوم.

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وزيرة الصحة: غدًا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر.. والفيروس لم يرحل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غدٍ السبت، سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

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وزيرة الصحة: مصر قدمت 5 طائرات مساعدات طبية للسودان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها للسودان جاءت في إطار التعاون مع إفريقيا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب رئاسته للاتحاد الإفريقي.

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وزيرة الصحة: مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدولة المشهود لها عالميا بكفاءة إدارة الأزمة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، معقبة: "بلادنا من الدولة المشهود لها بإدارة الأزمة بشكل كويس، وإحنا يهمنا إنقاذ الأرواح".

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مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الكهرباء لدول أوروبا بسعر مدعم

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله حول عزم الوزارة، بيع وتصدير الكهرباء لدول الأوروبية بسعر مدعم أقل من السعر المحلي.

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وزيرة الصحة: البدء في تجربة لقاح صيني لفيروس كورونا على المتطوعين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 135 لقاحا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مضيفة: "بالنسبة لـ7 لقاحات الذين وصلوا للمرحلة الثالثة تعاونا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وغدا سنبدأ ندشن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

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بالصور.. المنوفية تودع شهيد الواجب بمسقط رأسه بقرية بمم بتلا

شيع المئات من أهالي قرية بمم بمركز تلا والقرى المجاورة جثمان الشهيد المجند رجب ياسر رجب أبو ستيته والذي استشهد أثناء تأدية عمله بوسط سيناء.

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حار والرطوبة مستمرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس السبت، نهارًا شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنسط أحيانًا على السواحل الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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انطلاق موسم جني القطن.. ومخاوف من نظام التسويق الحر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء حصاد محصول الذهب الأبيض "القطن" من محافظة الغربية، مرورًا بمحافظة البحيرة والشرقية، وسط آلية جديدة تدعى "تداول".

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البرازيل تسجل 874 وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز 130 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 874 حالة وفاة بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 130396 حالة وفاة.

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ولاية أوريجون الأمريكية تستعد لتسجيل "وفيات جماعية" وفقدان العشرات

تستعد ولاية أوريجون الأمريكية لتسجيل عدد كبير من الوفيات علاوة على فقدان عشرات الأشخاص فيما لا تزال تستعر حرائق الغابات التي أتت على مليون فدان (400 ألف هكتار).

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ترامب يزعم أن بايدن يتعاطى مقويات لإلقاء خطاباته الانتخابية

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون تقديم أي دليل، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يتعاطى عقاقير مقوية من أجل إلقاء خطاباته العامة.

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