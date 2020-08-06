مؤتمر حاشد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدائرة منشأة القناطر بالجيزة - صور

مؤتمر حاشد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدائرة منشأة القناطر بالجيزة - صور
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مصراوي
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ندوة لمرشحي التنسيقية علي القائمة الوطنية " من أجل مصر" بمحافظة الجيزة، مؤتمرا شعبيا، بدائرة منشأة القناطر.
وشارك في الندوة، الدكتور عمرو عزت حجاج ، والدكتور محمد عمارة، مرشحي التنسقيقة عن قائمة الجيزة، وعمرو يونس وسهي سعيد منسقي التنسيقية، ومحمد فريد، احمد البشبيشي، واحمد مقلد، وأميرة صابر، وطاهر أبو زيد، ومحمود عز، وماجد طلعت وعمرو درويش .
وحث الدكتور محمد عمارة، مرشح التنسيقية، جموع الحاضرين علي أداء واجبهم الوطني، بالمشاركة في الانتخابات، وعدم المقاطعة، لما يمثله مجلس الشيوخ من أهمية في الحياة النيابية، ودعم التجربة الديمقراطية، مؤكدا على أن مرشحي التنسيقية الخمسة على القائمة الوطنية سيكونوا خير سند ومعبر عن آراء وطموحات الشباب في مجلس الشيوخ.
وقال الدكتور عمرو عزت حجاح، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اإن مجلس الشيوخ بمثابة مجلس خبرات لمعاونة مجلس النواب ومؤسسة الدولة، لإخراج التشريعات بأعلى جودة ممكنة، مشيرا إلى أن التنسيقية تضم كفاءات شباببية في كافة المجالات ستكون بمثابة دعم فني لنوابها في مجلس الشيوخ.
وشددت الدكتور سهى سعيد منسق التنسيقية، على ضرورة عدم الاستجابة للدعوات التحريضية من أعداء الوطن حول مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن صوت الشباب أصبح مسموع في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مؤتمرات الشباب خير دليل.
وأوضح احمد رمزي، أن تنسيقية شباب الأحزاب بارقة أمل لكل شباب مصر، ورسالة ملموسة، بأن الشباب يمارسون العمل السياسي بكل حرية، وأن تمكينهم واقعا وليس كلاما، وأن تنوع الآراء بين أعضاء التنسيقية بين مؤيد ومعارض لكل المواقف السياسية لم يمنعهم من الالتفاف حول الوطن، ووضعه فوق أي أهواء وأيدلوجيات وانحيازات.
ولفت أحمد مقلد، عضو التنسيقية، إلى أن التنسيقية أخرجت كوادر قوية على المستوى التنفيذي تمثلت في وجود 6 من نواب المحافظين، وتعمل الآن على كوادر شعبية من خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والدفع بـ 5 مرشحين في القائمة الوطنية " من أجل مصر".
وحرص مرشحي التنسيقية على توجيه الشكر، لكل من شارك بالحضور في المؤتمر، ومصافحتهم، وحثهم على المشاركة بكثافة في التصويت يومي 9 و10 أغسطس المقبل.
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