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مؤتمر حاشد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدائرة منشأة القناطر بالجيزة - صور

07:26 م الخميس 06 أغسطس 2020
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مصراوي

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ندوة لمرشحي التنسيقية علي القائمة الوطنية " من أجل مصر" بمحافظة الجيزة، مؤتمرا شعبيا، بدائرة منشأة القناطر.

وشارك في الندوة، الدكتور عمرو عزت حجاج ، والدكتور محمد عمارة، مرشحي التنسقيقة عن قائمة الجيزة، وعمرو يونس وسهي سعيد منسقي التنسيقية، ومحمد فريد، احمد البشبيشي، واحمد مقلد، وأميرة صابر، وطاهر أبو زيد، ومحمود عز، وماجد طلعت وعمرو درويش .

وحث الدكتور محمد عمارة، مرشح التنسيقية، جموع الحاضرين علي أداء واجبهم الوطني، بالمشاركة في الانتخابات، وعدم المقاطعة، لما يمثله مجلس الشيوخ من أهمية في الحياة النيابية، ودعم التجربة الديمقراطية، مؤكدا على أن مرشحي التنسيقية الخمسة على القائمة الوطنية سيكونوا خير سند ومعبر عن آراء وطموحات الشباب في مجلس الشيوخ.

وقال الدكتور عمرو عزت حجاح، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اإن مجلس الشيوخ بمثابة مجلس خبرات لمعاونة مجلس النواب ومؤسسة الدولة، لإخراج التشريعات بأعلى جودة ممكنة، مشيرا إلى أن التنسيقية تضم كفاءات شباببية في كافة المجالات ستكون بمثابة دعم فني لنوابها في مجلس الشيوخ.

وشددت الدكتور سهى سعيد منسق التنسيقية، على ضرورة عدم الاستجابة للدعوات التحريضية من أعداء الوطن حول مقاطعة الانتخابات، مؤكدة أن صوت الشباب أصبح مسموع في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مؤتمرات الشباب خير دليل.

وأوضح احمد رمزي، أن تنسيقية شباب الأحزاب بارقة أمل لكل شباب مصر، ورسالة ملموسة، بأن الشباب يمارسون العمل السياسي بكل حرية، وأن تمكينهم واقعا وليس كلاما، وأن تنوع الآراء بين أعضاء التنسيقية بين مؤيد ومعارض لكل المواقف السياسية لم يمنعهم من الالتفاف حول الوطن، ووضعه فوق أي أهواء وأيدلوجيات وانحيازات.

ولفت أحمد مقلد، عضو التنسيقية، إلى أن التنسيقية أخرجت كوادر قوية على المستوى التنفيذي تمثلت في وجود 6 من نواب المحافظين، وتعمل الآن على كوادر شعبية من خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والدفع بـ 5 مرشحين في القائمة الوطنية " من أجل مصر".

وحرص مرشحي التنسيقية على توجيه الشكر، لكل من شارك بالحضور في المؤتمر، ومصافحتهم، وحثهم على المشاركة بكثافة في التصويت يومي 9 و10 أغسطس المقبل.

تنسيقية شباب الا?حزاب والسياسين منشا?ة القناطر الجيزة

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