نائب رئيس جامعة عين شمس يطالب بالإسراع في إعلان نتائج الترم الأول

كتب : عمر صبري

10:43 م 22/01/2026
اختتم الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولاته الميدانية لتفقد سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية الآثار، في إطار حرص الجامعة على متابعة سير العملية الامتحانية وضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة تسمح للطلاب بأداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

رافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتورة نوال جابر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتابع الدكتور رامي ماهر غالي، الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات المنظمة التي تكفل الانضباط داخل اللجان، إلى جانب توفير المناخ الملائم والدعم اللازم للطلاب، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم الأكاديمي.

كما استمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات وظروف انعقاد الامتحانات، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع الطلاب لمعالجة أي ملاحظات فورًا.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وانتظامها، مشددًا على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وضرورة التنوع في الأسئلة بما يعكس المستوى الحقيقي لتحصيل الطلاب العلمي.

وفي سياق متصل، شدد على دعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، من خلال توفير التيسيرات اللازمة داخل اللجان لضمان تكافؤ الفرص وبيئة امتحانية عادلة.

وثمّن نائب رئيس الجامعة جهود عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإدارات المعنية في الإشراف والمتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل أحد أهم عوامل نجاح العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي، ضرورة الإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، حرصًا على انتظام واستقرار العملية التعليمية بجامعة عين شمس.

