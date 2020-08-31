حدث ليلاً| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا واستشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود في شمال سيناء

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 818 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72120 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود في شمال سيناء

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

في 11 مركزًا.. القليوبية تسجل صفر إصابة بكورونا

سجلت القليوبية، الأحد، صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، في 11 مركزًا ومدينة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9248 حالة إصابة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"هتك عرض وهيتحبس".. وزيرة التضامن تعليقًا على قضية الطباخ المتحرش بالفتيات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الطباخ الذى يعمل فى أحد دور الرعاية، الذى تحرش بفتيات محبوس الآن،بسبب ما فعله،فيما تتلقى الفتيات المجنى عليهن، الدعم النفسى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"نجدة الطفل" تكشف تفاصيل تحرش طباخ بفتيات فى دار أيتام بمصر القديمة

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، تواصلت مع خط نجدة الطفل، يوم 27 أغسطس، للاستغاثة بسبب قيام طباخ بالدار بالتحرش بالفتيات، لافتا إلى أن الفتيات أبلغوا المشرفة عن الواقعة التى بدورها أبلغت مديرة الدار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالولايات المتحدة يقترب من 180 ألف شخص

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تقترب من 180 ألف شخص، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الضحايا اليومية نتيجة المرض في بعض الولايات لأرقام غير مسبوقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا عربيًا: مليون و258 ألف حالة.. ودولتان بلا إصابات جديدة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - بالوطن العربي إلى مليون و258 ألفًا، وتوفي منهم 23 ألفًا و 287 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا.. 25 مليون إصابة في العالم وارتفاع قياسي في الهند

منذ منتصف يوليو يصاب كل أربعة أيام مليون إنسان جديد بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19. ووفق حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية تجاوز عدد إصابات بالفيروس في العالم حاجز 25 مليون شخص، وسجلت الهند زيادة يومية قياسية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن يحث الرئيس ترامب على إدانة العنف

حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب على إدانة العنف من جميع الأطراف وسط تقارير عن حدوث حالة وفاة في أعقاب احتجاجات في بورتلاند بولاية أوريجون.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ديمقراطيون: ترامب يخفي الحقيقة عبر وقف إحاطات الاستخبارات للكونجرس

اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، الأحد، إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف الإحاطات الأمنية المتعلقة بالانتخابات بالحضور شخصيًا للنواب من أجل "إخفاء الحقيقة" بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

للتفاصيل.. اضغط هنا