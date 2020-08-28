البيئة: استقبال 159 طلب فتح مواقع وتأجير معدات بالشرقية

كتب- محمد نصار:



نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، عددا من الحملات التوعوية الاستباقية تضمنت أنشطة متنوعة، حيث وصل عدد الأنشطة التوعوية التي نفذها الفرع إلى ٤٤ نشاطا توعويا بهدف رفع الوعي البيئي لدى المزارعين وتوعيتهم بفوائد استغلال قش الأرز اقتصادياً كأسمدة وأعلاف عالية القيمة وتعريفهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتعرض المخالفين لتعليمات الوزارة للمسائلة القانونية.



وتتولى الأفرع الإقليمية المسئولة عن منظومة تجميع قش الأرز تعريف وتوجيه المزارعين والشباب الراغبين في تقديم طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والجرارات الزراعية المدعومة من وزارة البيئة، حيث استقبل فرع الشرقية ١٥٩ طلبا حتى الأن لفتح مواقع وتأجير معدات.



وتفعيلاً للدور الرقابي لوزارة البيئة للسيطرة على كافة مصادر التلوث المحتملة نفذ فرع الشرقية حملة تفتيشية مكبرة على عدد من الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والحماية المدنية والأمن الصناعي ومحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة.