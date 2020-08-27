تنطلق السبت.. القومي للمرأة يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من حملة "لأني رجل"
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كتبت - نور العمروسي:
عقد المجلس القومي للمرأة، الخميس، اجتماعا تحضيريا لمناقشة فعاليات المرحلة الثانية من حملة «لأنى رجل»، والتى تنطلق السبت القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
حضر الاجتماع إيزيس محمود مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس، وجمال عبد الحفيظ مدير عام شئون الفروع بالمجلس، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وشباب الأمانة العامة بالمجلس وشباب المحافظات المشاركين في الحملة.
وتم عرض ما انتهت إليه المرحلة الأولى من دوري "لأنى رجل" والوصول إلى قطاعات كبيرة من الشباب و التعريف برسائل الحملة بشكل مبسط وفعال للجمهور.
واستعرضت إيزيس حافظ بعض التجارب السابقة من حملة" لأنى رجل"، مشيرة إلى أن التوعية برسائل دوري "لأني رجل" فى المرحلة الثانية ستتم فى محافظات القاهرة، إسكندرية، بورسعيد، دمياط ،جنوب سيناء، الفيوم، أسيوط وأسوان.
يذكر أن دورى «لأني رجل» ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل الشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، لحث الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.
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