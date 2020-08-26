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بسبب كسر مفاجئ.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة

09:22 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
بسبب كسر مفاجئ.. قطع وضعف المياه عن 6 مناطق بالجيزة

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذي للخزان الياباني بنادي الرماية الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفرطهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلي باللبيني.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضى.

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة

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