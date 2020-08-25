رئيس جهاز الشروق: إزالة فورية لدور سطح مخالف بالمنطقة الثامنة عمارات

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة، والمتمثلة في زيادة بالنسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكني.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان اليوم، أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض، وتحويل المخالفة للنيابة العسكرية، مؤكداً استمرار التصدي بكل حسم وقوة لحالات البناء المخالفة من خلال لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى بالمدينة، بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة للقطع، مشيراً إلى استمرار تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأي أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنينها.