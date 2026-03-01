أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن رمضان هو شهر الصيام والصلاة والعبادة، وليس شهر العزومات والسهر أمام التلفزيون، مشيرًا إلى أن الأكل والشرب مباحان ومطلوبان لاستمرار الحياة، لكن الإنسان يأكل من أجل أن يعيش، وليس يعيش من أجل أن يأكل.

وقال جمال شعبان خلال تقديمه برنامجه "حتى يتبين" إن الأكل وسيلة وليس غاية، وأن على كل شخص الحفاظ على صحته من خلال تناول الوجبات الصحية السليمة، والابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على مكسبات طعم، لأن هذه الوجبات تسبب الأمراض المزمنة.

وحذر من تناول السمنة الصناعية بكثرة، مؤكدًا أنها من أشد الأشياء خطرًا على صحة الإنسان، وعلى القلب والأوعية الدموية، وأنها السبب الرئيسي في الأزمات القلبية، لافتًا إلى أن مصر وباكستان هما أكثر بلدين استهلاكًا للسمنة الصناعية.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يعانون من مشكلات الكلى، والأزمات القلبية، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وسمنة البطن، والسكتات الدماغية، موضحًا أن السمنة الصناعية تُعد من الأسباب الرئيسية في الإصابة بالأزمات القلبية في سن مبكرة.

وأكد جمال شعبان ضرورة الالتزام بالأكل الصحي خلال رمضان، والابتعاد عن الإفراط في الوجبات الدسمة والمصنعة، مشددًا على أن الصيام فرصة لتصحيح العادات الغذائية والحفاظ على الصحة، داعيًا المواطنين إلى الاعتدال في الطعام والشراب، والتركيز على الجودة لا الكمية، لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.