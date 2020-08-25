الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعي" بعدد من المحافظات
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبدالناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظتي (القليوبية - الإسماعيلية)، ومدن (العبور - بدر - العاشر من رمضان).
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
وشدد الوزير، على ضرورة الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بالمواطن المصري، كما ناقش مع قيادات الوزارة والصندوق، تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعي، وأساليب الطرح والتنفيذ للإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية بهذا المشروع القومي الهام، الذي يوفر وحدات سكنية حضارية لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.
الخبر التالى:الأول عربيًّا وإفريقيًّا.. برلماني يشيد بمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير في الثقافة والفنون
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان