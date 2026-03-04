إعلان

الحرب على إيران.. مجدي الجلاد يحذر من توسع الصراع بالشرق الأوسط

كتب : أحمد العش

01:14 ص 04/03/2026

جانب من لقاء الإعلامي مجدي الجلاد مع الإعلامي عمرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن الرهان الحالي ينصب على مدى قدرة إيران على تحمل كثافة ودقة الضربات الأمريكية، مع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والحروب السيبرانية والإلكترونية.

وأشار "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إلى أن كثيرًا من المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيت الضربات وأحداث الحرب هي مضللة، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا عن التصورات العامة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن إيران تعاني من اختراق داخلي طويل الأمد، مع وجود جواسيس وعملاء داخل النظام والحرس الثوري، مضيفًا أن النظام الإيراني هش منذ سنوات بسبب القمع الشديد والضغوط الاقتصادية المستمرة، ما يجعل أي انهيار محتمل مفاجئًا وسريعًا.

وأكد "الجلاد" أن الضربات الأمريكية جاءت بدقة كبيرة، مستهدفة مخزون الصواريخ الباليستية وقواعد الإطلاق، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك بدائل لكنها تواجه خطرًا كبيرًا من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مع بقاء احتمالية صراع إقليمي واسع قائمًا.

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد، على أن قدرة إيران على الصمود وإطالة أمد المواجهة هي محور الاهتمام الاستراتيجي للقوى العالمية، في حين أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق أهداف أكبر في الشرق الأوسط عبر الضغط التكنولوجي والدبلوماسي.

اقرأ أيضًا:

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)

مجدي الجلاد: المقاومة تظل الحل العملي في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية - (فيديو)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد عمرو حافظ كلام الناس الحرب على إيران قناة الشمس أمريكا وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
أخبار وتقارير

مات صائمًا قبل أذان المغرب.. شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع طالب هندسة بالباجور
"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة