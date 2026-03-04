قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن الرهان الحالي ينصب على مدى قدرة إيران على تحمل كثافة ودقة الضربات الأمريكية، مع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والحروب السيبرانية والإلكترونية.

وأشار "الجلاد" خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إلى أن كثيرًا من المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيت الضربات وأحداث الحرب هي مضللة، مؤكدًا أن الواقع مختلف تمامًا عن التصورات العامة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن إيران تعاني من اختراق داخلي طويل الأمد، مع وجود جواسيس وعملاء داخل النظام والحرس الثوري، مضيفًا أن النظام الإيراني هش منذ سنوات بسبب القمع الشديد والضغوط الاقتصادية المستمرة، ما يجعل أي انهيار محتمل مفاجئًا وسريعًا.

وأكد "الجلاد" أن الضربات الأمريكية جاءت بدقة كبيرة، مستهدفة مخزون الصواريخ الباليستية وقواعد الإطلاق، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك بدائل لكنها تواجه خطرًا كبيرًا من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مع بقاء احتمالية صراع إقليمي واسع قائمًا.

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد، على أن قدرة إيران على الصمود وإطالة أمد المواجهة هي محور الاهتمام الاستراتيجي للقوى العالمية، في حين أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق أهداف أكبر في الشرق الأوسط عبر الضغط التكنولوجي والدبلوماسي.

اقرأ أيضًا:

"النتائج هي المعيار الوحيد".. مجدي الجلاد يعلق على التعديل الوزاري الجديد

مجدي الجلاد: تراجع الوعي بالقضية الفلسطينية أخطر من العدوان نفسه - (فيديو)

مجدي الجلاد: المقاومة تظل الحل العملي في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية - (فيديو)