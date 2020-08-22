محافظ القاهرة يدشن ٢٠ أوتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول "النقل العام" -صور

كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال حضوره احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل 20 أوتوبيسًا جديدًا مكيفة الهواء تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك أول أوتوبيس يتم تحويله من سولار إلى غاز كتجربة سيتم تعميمها على باقي أسطول هيئة النقل العام، اليوم السبت، إن هذه الأوتوبيسات تعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أوتوبيسًا قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام؛ حيث تم توريد عدد 65 أوتوبيسًا، وسيتم توريد 65 أوتوبيسًا قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف عبد العال أن هذه الدفعة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، تماشيًا مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة؛ خصوصًا هيئة النقل العام التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.

وذكر اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أنه تم تحويل أوتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة على أن يتم تطبيق هذا التحويل على باقي أوتوبيسات الهيئة العاملة بالسولار والذي سيوفر نحو ١٠ آلاف جنيه شهريًّا للأوتوبيس الواحد، مشيرًا إلى أنه تم في العامين الماضيين التعاقد على شراء ١٦١ أوتوبيسًا تعمل بالغاز؛ منها ٨٥ أوتوبيسًا مكيفة الهواء ومجهزة لذوي الإعاقة، كما تم دخول ٨٦ أوتوبيسًا الخدمة؛ منها ٢٠ أوتوبيسًا مكيفة الهواء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم تشغيل الأوتوبيسات الجديدة على خطين رئيسيين؛ الخط الأول يعمل به 10 أوتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كم، ويوجه لخدمة (النزهة الجديدة- الألف مسكن- ميدان الحجاز- السبع عمارات- عزبة الهجانة- الجامعة الأمريكية)، والخط الثاني يعمل به 10 أوتوبيسات، ويبلغ طول الخط ٣٨ كم، ويوجه لخدمة (الأميرية- المطرية- السبع عمارات- عباس العقاد- التبة- الجامعة الأمريكية).

وأضاف رزق أن الأوتوبيس الذي يتكون من 33 مقعدًا وبه أماكن لوضع الحقائب، سيوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذي يستهلكه الأوتوبيس العادي.

ويتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود برامب لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة إليه بالكرسي المتحرك.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أنه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، وأنه تم إدخال منظومة G.B.S على عدد ١٠٠٠ أوتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على ١٠٠٠ أوتوبيس آخر، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع الإنتاج الحربي بتجربة أوتوبيس يعمل بالكهرباء ومكيف الهواء للعمل بأسطول الهيئة.

وفي نهاية الحفل، استقل المحافظ أحد الأوتوبيسات الجديدة في جولة بوسط المدينة حتى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض.