المستشار لاشين إبراهيم: انتخابات الشيوخ عقدت في ظل تحديات كثيرة على رأسها جائحة كورونا

كتب- طارق سمير:

قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدولة المصرية انتهت من إجراءات الجولة الأولى من مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية دعت الناخبين وفق جدول زمني يوم السبت الموافق 4 يوليو، وتقدم المرشحين من استوفى 797 على المقاعد الفردية، 100 مرشح على القوائم، وفق الدستور والقانون.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ: أن انتخابات مجلس الشيوخ جرت في ظروف خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذلك خرج المصريون للمشاركة في الانتخابات، حيث أن الدولة وفرت جميع الإجراءات الوقائية لتمكن المواطنين من تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد وفق التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب خلال العام الماضي، من خلال وجود غرفة ثانية للتشريع.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.