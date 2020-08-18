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بحرف النون.. أول رواية للكاتب الشاب أحمد بهاء عن دار كتبنا

06:00 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بحرف النون.. أول رواية للكاتب الشاب أحمد بهاء عن دار كتبنا

أحمد بهاء

مصراوي

صدر مؤخرًا عن دار نشر "كتبنا" رواية بحرف النون للكاتب الشاب والمدون أحمد بهاء، كأول الأعمال التي ينشرها "بهاء" في كتاب.

وقال بهاء، إنه يأمل أن تلقى رواية "بحرف النون" القبول عند القراء والنقاد، ويسعد بكل الملاحظات التي يتلقاها ليطور من نفسه وليصل لمكانة متميزة في الأدب.

وأكد أنه سيشارك بروايته في المعارك المختلفة سواء معرض القاهرة الدولي للكتاب العام المقبل، أو في معارض عربية أخرى.

أحمد بهاء رواية بحرف النون دار كتبنا

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