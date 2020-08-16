بعد الضوابط المثيرة للجدل.. مصادر بـ"الثقافة": رئيسة القومي للترجمة تغادر منصبها خلال أيام

(مصراوي):

قالت مصادر موثوق فيها بوزارة الثقافة، إن الدكتورة علا عادل رئيس المركز القومي للترجمة، ستغادر منصبها هذا الأسبوع، لتتولى منصب الملحق الثقافي لمصر في النمسا.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القرار متفق عليه منذ عدة أشهر، وليس للأزمة الأخيرة التي فجرها بيان المركز القومي للترجمة، دخل في هذا القرار.

وحول سبب إصدار هذا البيان قالت المصادر: "منذ تولت الدكتورة علا منصبها وهي تعمل على وضع ضوابط محددة للنشر بالمركز، وحرصت خلال فترة وجودها على وضع ضوابط محددة لخدمة المترجمين وتلافي السلبيات التي كانوا يشكون منها، وقبيل مغادرتها منصبها حرصت على أن تعلن للمتخصصين عن هذه الضوابط، ردًا على الكثير من الأسئلة التي أثيرت الفترة الماضية".

وأصدر المركز القومي للترجمة، بيانًا جاء نصه كالتالي: "في إطار الخطط الجديدة لتطوير اداء المركز القومي للترجمة، أعلنت الأستاذ الدكتور علا عادل مديرة المركز القومي للترجمة، تقديم آليات جديدة للعمل بالمكتب الفني، وصرحت أنه سبق ووعدنا بتقديم اّليات جديدة للمكتب الفني، وبعد مطالعة الاسئلة والاستفسارات التي تواجه القراء والمترجمين، توصلنا إلى الآلية الآتية التي نحاول من خلالها تلافي العيوب والمشكلات وتتضمن فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين في العام خلال شهري يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الاّتية: ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، تترواح صفحات الكتاب بين 60 وحتى 500 صفحة -مع إمكانية استثناء هذا الشرط، إن كان الكتاب جزءا من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم".

كما تشمل الشروط أن يكون الكتاب حديثًا ولم يمر على نشره أكثر من خمس سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، ألا يكون المترجم متعاقدًا على ترجمة كتاب اّخر مع المركز في نفس الوقت، أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته وأن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي وأهمية الكتاب.

وأضافت: "نرجو أن تسهم هذه الآلية الجديدة في اختصار الوقت، وضمان وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وأن تسهم هذه الآلية في تطوير اداء المركز لمواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم".

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