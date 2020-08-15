رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، اجتماعاً مع مسئولي شركات الطرق العاملة بالمدينة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الطرق وبحث التحديات التي تواجه قطاع الطرق بالمدينة، وخاصة المشروعات القومية، وذلك بحضور مسئولي جهاز المدينة واستشاريي المشروعات.

وقال الشربيني، في بيان: تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطرق واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ومنها (الطريق الدائري الأوسطي - الطريق الدائري الجنوبي - تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات والأعمال الصناعية - طريق جمال عبد الناصر - محور الكفراوي).

وأضاف الشربيني، أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالإشراف على أعمال صيانة الطرق في القطاعين الشمالي والجنوبي والقطاع الغربي، لدفع معدلات الأداء والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم منح إحدى الشركات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بالمدينة أسبوعين كمهلة لتحقيق البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، وجارٍ إصدار قرارات سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المتعثرة.

وأكد الشربيني، خلال الاجتماع على ضرورة عمل الشركات بكامل طاقتها في كل المواقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة توفير الخدمات وتخفيض الكثافات المرورية، وتحقيق التنمية المطلوبة، لربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.