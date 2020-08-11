أمين عام البرلمان: مجلس الشيوخ سيكون في أبهى صوره لاستقبال النواب الجدد

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن مقر مجلس الشيوخ سيكون في أبهى حالة، والقاعات جاهزة لاستقبال المجلس؛ حيث تم استلام المجلس بالعاملين وأنظمة المعلومات.

وأكد فوزي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات "الشيوخ"، أن لائحة مجلس النواب الحالية ستنطبق على مجلس الشيوخ.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن ذلك وضع انتقالي مؤقت، ويعقب ذلك إعداد مجلس الشيوخ لائحته الداخلية بشكل مستقل، وتصدر بقانون يقره البرلمان، ويتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.

وتابع فوزي: "البرلمان يحترم اختصاص مجلس الشيوخ، ويحرص على استقلالية الغرفة التشريعية الثانية".

وفي ما يخص موعد انعقاد "الشيوخ" بعد الانتخابات، قال الأمين العام لمجلس النواب: "هذا قرار رئيس الجمهورية؛ حيث يقوم بدعوة المجلسين للانعقاد".

وأضاف فوزي: "نسير على التوازي في كل الأمور الخاصة بالمجلس؛ ومنها أنظمة المعلومات وأنظمة البيانات وأنظمة العاملين، وهناك توجيه من رئيس مجلس النواب بأنه يجب أن يعمل (الشيوخ) بانتظام".