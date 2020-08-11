سننجح في التحدي.. عبدالعال: انتخابات "الشيوخ" تُجرى بشفافية وحرية كاملة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في حرية تامة وسط تحدي جائحة كورونا.

وأشاد عبد العال، على هامش إدلائه بصوته في انتخابات "الشيوخ"، اليوم الثلاثاء، بالإجراءات الاحترازية ضد "كورونا" التي تمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن هناك ضوابط في المسافات الآمنة وارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية، وسننجح في مواجهة التحدي واستكمال الاستحقاق التشريعي.

وأضاف رئيس البرلمان: "مجلس الشيوخ إثراء للحياة النيابية المصرية، وهو امتداد لما تم في الماضي؛ حيث المجلس موجود في ظل دستور ٢٣ واستمر حتى ١٩٥٢، وبعد ذلك تم تشكيل مجلس الشورى بمقتضى التعديلات الدستورية في ١٩٨٠".

وتابع عبد العال: "بعد ثورة ٣٠ يونيو رأى القائمون على وضع دستور ٢٠١٤ أن الوقت غير ملائم؛ ولكن عندما حان الوقت عاد مجلس الشيوخ وفقًا للتعديلات الدستورية في ٢٠١٩؛ كي تستكمل المسيرة مع مجلس النواب في إثراء الحياة النيابية المصرية".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المجلس الجديد سيكون له دور كبير في الحياة السياسة المصرية، مضيفًا: " واضح أن المرشحين لهم خبرات في مجال عملهم تضيف إلى مجال التشريع، وسيكون عاملًا مساعدًا مع مجلس النواب؛ لإخراج تشريعات تلبي طموح الشعب المصري".

واستطرد عبد العال: "المسؤولون حريصون على الإدلاء بأصواتهم، والجميع مهتم بهذه الانتخابات التي تتم بشفافية تامة وحياد تام وحرية كاملة".

وحول مَن يدعون إلى مقاطعة الانتخابات من العناصر الإرهابية في الخارج، قال عبد العال: "هذه العناصر المغرضة موجودة، ولها نيات خبيثة، والشعب اختبر في عدة مواقف، ولا يهتم بهذه العناصر، ولا يعيرها أي اهتمام.. وأقول لهم: سوف نستمر في مسيرة البناء، والشعب المصري لا يلتفت إلى هؤلاء".

وكشف رئيس البرلمان عن أن قانون الدوائر الخاصة بمجلس النواب سيعرض على الجلسات القادمة، وسيكون على جدول أعمال المجلس.