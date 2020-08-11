البابا تواضروس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
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كتب- مصراوي:
أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته صباح اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت فعالياتها اليوم ولمدة يومين.
وتوجه قداسته إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية بالوايلي حيث أدلى بصوته.
وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أكدت أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي.
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