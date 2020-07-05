​"مستقبل وطن" ينعى رجاء الجداوي: تركت ميراثًا من الفن الجميل

(مصراوي):



نعى حزب مستقبل وطن، الفنانة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد أن جسدت طوال حياتها قيمة فنية عظيمة ورمزًا فنيًا وطنيًا صادقًا، وقدمت أعمالًا أرست فيها قيم وتقاليد المجتمع والأسرة المصرية فتركت ميراثًا من الفن الهادف الجميل ينير الطريق لكل الباحثين عن الفن ورسالته السامية.

كما يتقدم الحزب بخالص العزاء لأسرتها الكريمة داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

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