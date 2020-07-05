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​نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفيى أم الأطباء و6 أكتوبر المركزي

12:13 ص الأحد 05 يوليه 2020
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(مصراوي):

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، اليوم السبت، مستشفى أم الأطباء، ومستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي.

حيث تفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير والتجديد داخل المستشفى، وتفقد وحدة الأطفال حديثي الولادة وغرف العزل والحضانات وغرفة المتابعة، للوقوف على سير انتظام العمل والرعاية الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

كما زار نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الرعاية المركزة وغرف العزل، للاطمئنان على المرضى، موجهًا بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا.

مستشفيى أم الأطباء الجيزة مستشفيى 6 أكتوبر المركزي إبراهيم الشهابي

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