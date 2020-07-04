وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان محافظة دمياط لتفقد بعض المشروعات التنموية

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة دمياط في مستهل جولة يرافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد بعض المشروعات التنموية بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومشاركة قيادات الوزارتين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ وزيرا التنمية المحلية والإسكان الزيارة بتفقد موقع مجزر دمياط (أحد المجازر اللوجستية) ضمن خطة إنشاء المجازر الجديدة والتي تمولها وزارة التنمية المحلية وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المجزر حوالي 160 مليون جنيه.

ومن المقرر إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومعالجة ومحجر صحي بالإضافة إلى محطة معالجة صرف على مساحة 48 ألف متر مربع على الطريق الدولي الساحلي ويجري التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

ومن المقرر أن يقوم الوزراء بتفقد محطة معالجة صرف صحي وصناعي بشطا والتي من المقرر أن تخدم حوالي 150 ألف مواطن بالمحافظة، وتتكون من محطتي معاجلة ثلاثية بطاقة 1000 متر مكعب – يوم، وثنائية بطاقة 25000 متر مكعب - يوم .

كما سيتم تفقد توسعات محطة مياه الصرف الصحي برأس البر حيث سيتم رفع طاقة المحطة من 50 إلى 75 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم المحطة حوالي 500 ألف نسمة بالإضافة إلى المصطافين برأس البر خلال فصل الصيف.

كما سيقوم شعراوي والجزار بتفقد سوق 51 برأس البر والذي يحتوي علي 26 محلا على مساحة 775 مترا، ويعقب ذلك تفقد عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر والتي تتكون من 220 وحدة سكنية.

ويختتم وزيرا التنمية المحلية والإسكان الجولة بتفقد السوق الحضاري بشارع 33 برأس البر على مساحة 3500 متر مربع ويتكون من 192 محلا.