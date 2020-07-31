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بالصور.. الجيزة: حملة لإزالة الإشغالات بحي العمرانية أول أيام عيد الأضحى

11:50 م الجمعة 31 يوليه 2020
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كتب- يوسف عفيفي:
شن حي العمرانية برئاسة محمد نور الدين، من وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة أعمال تجريد وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع التأكيد على استمرار العمل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالعمل الدائم والمستمر قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لرفع كفاءة النظافة بالمحاور الرئيسية والداخلية وضبط الشارع والقضاء على التجاوزات والاهتمام بمظاهر التجميل والتطوير والقضاء على مظاهر القبح والإهمال.​

إزالة الإشغالات حي العمرانية عيد الأضحى

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