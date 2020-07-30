حدث في 8 ساعات| الموعد النهائي لصكوك الأضاحي.. والحكومة تفند 10 شائعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي من الملوك والأمراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ورد الحكومة على 10 شائعات خلال أسبوع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي من الملوك والأمراء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ورد الحكومة على 10 شائعات خلال أسبوع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: