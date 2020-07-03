"ربنا يزيد ويبارك".. مستشار الحكومة ينشر صور الإقبال على زيارة قصر الباورن (صور)
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(مصراوي):
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، صورًا للإقبال الجماهيري على زيارة قصر البارون، عقب افتتاحه منذ عدة أيام.
وقالت وزارة السياحة والأثار، الأربعاء الماضي، إن قصر البارون شهد إقبالاً كبيرًا من الزائرين، لليوم الثاني على التوالي بعد افتتاحه الرسمي وتم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار لدخول القصر، والتي بلغت 900 تذكرة.
وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بإقبال المصريين على زيارة قصر البارون أمبان بعد افتتاحه، للتعرف على تاريخ حي مصر الجديدة، ومظاهر ونمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.
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