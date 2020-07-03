بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم
كتب- محمد نصار:
بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي الجمعة السادسة، منذ تعليق الجمع والجماعات في 21 مارس الماضي.
وتدور خطبة اليوم حول "مفهوم الوفاء للوطن"، بذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.
وقررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد للصلاة أمام المواطنين مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد على أن تؤدى ظهرا في المنازل.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي.. اضغط هنا
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